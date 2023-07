Quarta edizione 2nature festival - techno e natura in cilento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Per il quarto anno consecutivo, quest’estate in Cilento si svolgerà il 2Nature Festival. L’evento, patrocinato dal Comune di Postiglione, nasce dall’ idea di due ragazzi amanti della natura incontaminata e con in comune la passione per la musica: Vincent Benincasa (presidente dell’organizzazione Addicted to Techno) e Tonino Buonomo (Coordinatore Area Cilento) che, insieme alla forza dell’intera comunità del paese, sono riusciti anno dopo anno ad incrementare visibilità, prestigio e presenze al Festival che ha luogo nel piccolo comune campano. Le date in cui si svolgerà il 2Nature 2023 sono il 22 e il 23 Luglio, nel corso delle quali si esibiranno più di 20 artisti che per due notti faranno ballare i clubbers amanti della musica Techno (e non solo) in una cornice che fa del binomio musica-natura il proprio motto. Una line up d’eccezione, per una location d’eccezione. Infatti l’area che ospiterà il festival si trova nel Parco Nazionale del Cilento adagiata sul fiume Calore. Scevra da qualsiasi cementificazione, è una zona immersa nel verde predisposta per campeggi per chi ama calarsi a pieno nella natura, lontano dai ritmi frenetici e dal caldo infernale delle città. Un posto dove godersi una bella pausa, dove sono presenti diverse aree relax con possibilità di rinfrescarsi nel fiume, accompagnati dal ritmo della migliore selezione musicale che il panorama elettronico ha da offrire e dalle prelibatezze culinarie servite nella zona Food. Gli ospiti? Oltre a guest internazionali come Remco Beekwilder, C-System, Craft ed Hector MAD, troviamo in Rebecca Delle Piane e in Rian Wood l’espressione massima dell’orgoglio tricolore apprezzato anche all’estero. Ma il Festival dà spazio a molti talenti nazionali: Raftek, Vincent Benincasa, Clemente Loffredo, Helrad, Baz!, W9620, Cezarx, Blass Ita, Dunkan, Lug, Gambi Leone, Meldon, Miele & Rastiello, G.Gisolfi, Røøbyn, SBT-Z & In-Sane, Sonum, Yantrik e Wolf & Riviello. Il festival ha come obiettivo quello di sensibilizzare le persone a due grandi tematiche che stanno molto a cuore agli organizzatori: il rispetto della natura, che passa attraverso la scoperta di luoghi meravigliosi ed incontaminati, come , per l’appunto, la location del 2Nature; e la rinascita dell’entroterra campano: dato che la maggior parte dei grandi eventi si focalizza nelle grandi metropoli o nelle prestigiose località marine, eventi del genere sono una grande risorsa attrattiva per zone come questa che non hanno nulla da invidiare in quanto a paesaggi incantevoli ed accoglienza alle località più rinomate. L’organizzazione dell’evento, come detto, è della crew Addicted to Techno, nel ramo party da molto tempo prevalentemente a Roma ma che in estate, da 4 anni a questa parte, da un’idea concepita per pura passione per le proprie origini, assicura un festival di musica elettronica con una presenza massiccia di persone da ogni parte d’Italia. Affiancati ad Addicted ci sono i ragazzi dell’associazione irpina Technocrazia, capitanati da Raffaele Landi aka Raftek. I Technocrati oltre a dar man forte all’organizzazione dell’evento amplieranno il roster della folta line-up. In Partnership annoveriamo anche altre crew quali RIOT, Collision, Bonasera, InsideITA, Party People, Jungle Planet; ma senza il basilare apporto delle maestranze e di tutta la collettività del fantastico luogo che ospita il festival, che fa dell’accoglienza il suo modo di vivere, tutto ciò non potrebbe essere realizzato. Nello sfogliare la line-up (molti saranno dj-set in vinile) e dando uno sguardo al luogo incantato che ospita il festival ci si rende presto conto che il 2Nature vuole candidarsi come un appuntamento fisso degli eventi elettronici dell’estate del Sud Italia.