La quarta edizione della Naples Shipping week 2020

Naples Shipping Week, la sessione del programma di convegni dedicata allo Shipping. Al tavolo abbiamo avuto lo straordinario gruppo di lavoro di sempre formato da ospiti interessanti e di assoluta eccellenza nel panorama dello Shipping e del Cluster Marittimo Italiano ed Internazionale, dove si è parlato di un tema estremamente interessante, e degli interventi importanti. Il Presidente Umberto Masucci di The International Propeller Club annuncia in Conference Call, la quarta edizione della Naples Shipping Week. Dice: Resilienza e Ripartenza il nostro motto di quest’anno. “La Shipping Week si declina con il mare, con i Porti, con la Logistica attraverso le eccellenze Napoletane. Avremo il piacere di coinvolgere il Rettore Alberto Carotenuto della Universita' degli Studi di Napoli Parthenope di Napoli sia come studioso, ma soprattutto come Universita’ Parthenope che ha un rapporto privilegiato con la Naples Shipping Week. Abbiamo realizzato un’idea piu’ di dettaglio della settimana, ho visto grande partecipazione e grande entusiasmo da parte di tutti i Consiglieri, condividendo anche con l’Ammiraglio Eduardo Serra Comandante Logistico della Marina Militare, con il Presidente Pietro Spirito Autorita’ Portuale di Napoli, e con l’Ammiraglio Pietro Giuseppe Vella Direttore Marittimo della Campania e Capitaneria di Porto di Napoli. E’ chiaro che la formula che a Napoli abbiamo cercato di dare fin dalla Prima Edizione e’ un coinvolgimento totale e completo tra stakeholder pubblici, Associazioni e privati che non è la Shipping Week del Cluster Marittimo Napoletano, ma e’ la Shipping Week di tutto il Cluster pubblico e privato Napoletano Nazionale ed Internazionale. E’ chiaro che ci troveremo a comportarci con tutte le problematiche dettate dalle Normative in estre, dalla prudenza che sara’ massima, il Presidente Carlo Silva di Clickutility ci illustrera’ nella maniera piu’ dettagliata questo dettaglio. Da parte nostra c’è la ferma determinazione che vogliamo stare insieme a voi, avere il modo di confrontarci e di ripartire. Ecco, come avrete visto un po’ dai primi messaggi che sono partiti dalla Naples Shipping Week e’ proprio la Shipping Week della resilienza e della ripartenza, ce la dobbiamo fare e ce la faremo. Apriamo il sipario alla Quarta Edizione della Naples Shipping Week dal 28 settembre al 2 ottobre 2020, il Propeller Club insieme a Clickutility decidono di mantenere questa Quarta Edizione come un grande segnale di resilienza e ripartenza di tutto il Cluster Marittimo Portuale Napoletano. Personalmente ho avuto incitamento da tutte le Istituzioni, dal Comune, alla Regione, all’Autorita’ del Sistema Portuale, l’Autorita’ Marittima, la Marina Militare, e tutti gli stakeholder. Siamo sicuri che questa edizione sara’ un successo per tutti quanti noi, poiche’ come le precedenti e anche piu’ rappresentera’ la grande forza del Cluster Marittimo Portuale Napoletano, sara’ un’edizione interessante con tanti eventi, realizzati fisicamente e via web, con tante presenze da fuori Italia e anche dall’Estero che c’hanno preannunciato, e soprattutto via web con una regia televisiva che assicurera’ la possibilita’ a migliaia di affezionatissimi anche da fuori Napoli e fuori Italia di partecipare agli eventi dello Shipping. Grande notizia, abbiamo la conferma che a tagliare il nastro innaugurale sara’il Ministro dell’Universita’ e della Ricerca Gaetano Manfredi, partecipera’ proprio il lunedi’ ad una importante sessione sul rapporto tra il Porto e la citta’. La Shipping Week si declinera’ nelle giornate del martedi’, mercoledi’, giovedi’, fino ad arrivare alla grande cena del venerdi’ sera che si svolgera’ al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa il Museo delle Locomotive a Vapore uno dei piu’ belli al Mondo, con regole di distanziamento, mascherine, e forme di protezione possibili. Siamo piu’ forti del Covid19, la Naples Shipping Week in questa Quarta Edizione sara’ di grande successo. Vi aspettiamo tutti a Napoli. A questo tavolo in conferenza Call abbiamo avuto la partecipazione dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Nino Criscuolo Comitato di gestione Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, Massimo Moscatelli Segretario Assagenti Genova, l’Ammiraglio Ispettore Antonio Basile, Augusto Forges Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Porto di Napoli, Salerno e di Castellammare di Stabia, Matteo Minniti Esperto Marketing e Communication di Genova, Mark Scheerlinck Bestuur Propeller Club che ha realizzato il suo intervento in inglese, Massimo Clemente Dirigente di Ricerca CNR, Brigida Ravano Clickutility Team, la Dottoressa Elisabetta Masucci del progetto Naples with Us sviluppato da Maria Fabrizia Clemente, Rosy Fusillo, Maurizio De Cesare Editore e Direttore responsabile del magazine Porto&Interporto, Marco Borra Direttore del Dipartimento Infrastrutture di Ricerca per le risorse biologiche marine della Stazione Zoologica Napoletana Anton Dohrn, in un suo intervento dice: “E’ sempre un piacere collaborare con la Shipping Week, ci tenevamo moltissimo ad organizzare un evento molto importante coinvolgendo tra i Ministeri un evento internazionale sul tema della pianificazione dello spazio marittimo, purtroppo proprio per la struttura che avevamo voluto dare a questo evento molto importante non e’ stato possibile restare in un limbo ed attendere, l’abbiamo dovuto spostare a data da destinarsi, cio’ nonostante abbiamo voluto proprio per dare un segno, e avuto conferma proprio dall’ultima riunione che abbiamo fatto, mantenere una versione ridotta a intel conferenze di questo evento nelle date della Shipping Week, ho tenuto a mantenerla nelle date per cui ci sara’ 1-2 giorni, in particolare ospiteremo il Board del gruppo di lavoro del OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) all’interno del quale la Stazione Zoologica rappresenta in Italia, questo gruppo di lavoro dell’OCSE sul tema Mari-Oceani che ha una riunione istituzionale all’anno che si tiene sempre nella sua sede centrale di Parigi, quest’anno abbiamo ottenuto di farla virtualmente ospitata dalla Stazione Zoologica, e in questa occasione avremo 4 speaker internazionali che faranno una lectio magistralis su 4 temi legati alla pianificazione dello spazio marittimo, sono contento che sara’ durante la Shipping Week. L’intervento della Professoressa e scrittrice Angela Procaccini con il suo intervento ha evidenziato l’importanza e la presenza costante dei giovani e degli Istituti nautici piu’ importanti della citta’ di Napoli sulla cultura del mare”.