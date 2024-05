medimes 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Med-Limes “Ai Confini del Mediterraneo”, Immagini e racconti dai confini del Mediterraneo Rassegna Internazionale del Cortometraggio - VII Edizione Salerno, 23-24-25 Maggio 2024 FONMED – Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo - è lieta di presentare la settima edizione della Rassegna Internazionale del Cortometraggio Med-Limes “Ai Confini del Mediterraneo”, Immagini e racconti dai confini del Mediterraneo, che si terrà nel centro storico di Salerno dal 23 al 25 maggio 2024. Questo evento unico nel suo genere mette in luce le sfide cruciali del nostro tempo attraverso il potere evocativo del cinema. Med-Limes affronta temi di grande attualità quali il dramma dell’immigrazione, la scarsità di risorse idriche e alimentari, e la discriminazione culturale. Principi strettamente allineati con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG’s) delle Nazioni Unite, ideati per promuovere uno sviluppo sostenibile e migliorare la vita di tutti i popoli del pianeta. La scelta del cortometraggio indipendente come strumento espressivo è motivata dalla sua capacità di affrontare con intensità e immediatezza argomenti complessi, stimolando la riflessione e l’empatia del pubblico. Nonostante le sfide che il cinema ha affrontato negli ultimi decenni, esso rimane un potente mezzo di comunicazione, capace di veicolare messaggi profondi e significativi. Gli obiettivi della Rassegna sono: 1. Diffondere la conoscenza delle diverse culture e identità che convivono nell’area mediterranea attraverso il mezzo cinematografico. 2. Promuovere le produzioni cinematografiche minori, valorizzando le opere di registi emergenti dal grande valore culturale. 3. Porre l’attenzione sui 17 SDG’s, diffondendo i principi, gli strumenti e gli impegni individuali necessari per il loro raggiungimento. Med-Limes si rivolge non solo ai popoli del Mediterraneo, ma a tutte le popolazioni del mondo, con particolare attenzione alle giovani generazioni. L’obiettivo è, quindi, quello di educare i giovani alla conoscenza e al rispetto del prossimo e dell’ambiente, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi di rilevanza globale. Programma della Rassegna: GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2024 • Ore 09:30 – Apertura proiezioni (Art.Tre - Teatro Chiesa SS Crocifisso – Arco Catalano) • Ore 10:30 – Inaugurazione (Arco Catalano) • Ore 11:00 - Forum Scuole (Teatro Chiesa SS Crocifisso) con la partecipazione dell’Istituto Nautico Giovanni XXIII, “Convitto Nazionale T. Tasso” e “ProfAgri Salerno” • Ore 15:00 – Apertura proiezioni (Palazzo Fruscione) • Ore 17:30 – Forum sul Mediterraneo (SOCIALE- STORICO/CULTURALE) • Ore 19:00 – Chiusura proiezioni VENERDÌ 24 MAGGIO 2024 • Ore 09:30 – Apertura proiezioni (Palazzo Fruscione) • Ore 11:00 – Incontro con Registi • Ore 17:30 – Forum sul Mediterraneo (AMBIENTALE) con la partecipazione del Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” • Ore 19:00 – Chiusura proiezioni • Ore 20:00 – Concerto Arco Catalano (“Annette & The Bradipos IV!) SABATO 25 MAGGIO 2024 • Ore 09:30 – Apertura proiezioni (Palazzo Fruscione) • Ore 11:00 – Forum sul Mediterraneo (ECONOMICO) • Ore 18:00 – Cerimonia di Chiusura e premiazioni (Arco Catalano) • Ore 20:00 – Concerto Arco Catalano (“Tony Borlotti e i suoi Flauers”) Forum Tematici: 1. Giovedì 23 maggio ore 17:30 – Mediterraneo dal punto di vista SOCIALE e STORICO/CULTURALE • Moderatore: Prof. Alfonso Conte • Relatori: Dott. Michele Rosco, Dott.ssa Stefania Oppido del Cnr/Iriss, Dott. Ferdinando Boero, Presidente della “Fondazione Dohrn”. 2. Venerdì 24 maggio ore 17:30 – Mediterraneo dal punto di vista AMBIENTALE • Moderatore: Prof.ssa Daniela Novi • Relatori: Dott. Luigi Meo di “Green Peace”, Pasquale Vassallo (Fotografo subacqueo), Dott.ssa Antonella Cammarano (Funzionario Regione Campania Settore Pesca), Direttore Antonino Miccio (AMP Il Regno di Nettuno) 3. Sabato 25 maggio ore 11:00 – Mediterraneo dal punto di vista ECONOMICO • Moderatore: Prof. Giancarlo Bruno • Relatori: CTM Lecce (Progetto “Blue TYRE”), CIHEAM Bari, Vincenzo Abate Presidente delle “Fondazione Coop. S. Pietro Apostolo”. Contatti per ulteriori informazioni: FONMED – Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo Email: info@fonmed.it Telefono: +39 089 220362 Media e social Sito web evento https://www.medlimes.org/it/ Sito web organizzatore https://www.fonmed.it/ Facebook https://www.facebook.com/medlimes Instagram https://www.instagram.com/fonmed_/ Dove Palazzo Fruscione: Vicolo Adelberga, 19, 84121 Salerno SA Arco Catalano: Via Mercanti, 67, 84121 Salerno SA Ribush (ART.TRE): Vicolo S. Bonosio, 7, 84121 Salerno SA Teatro della Chiesa del Santissimo Crocifisso: Piazza Giacomo Matteotti, 1, 84121 Salerno SA #MedLimes2024 #CinemaPerloSviluppo #SDGs