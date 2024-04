Primo maggio: pic-nic a rischio nel salernitano, all'orizzonte nubi e pioggia

Pic-nic all'aria aperta a rischio, il 1° maggio. Come annuncia 3bmeteo.com, a Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3061m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.