Venti forti con raffiche e temporali: nuova allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 22 di domani, sabato 2 gennaio.

Le previsioni

Su tutto il territorio regionale venti localmente forti con raffiche e mare prevalentemente agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Su tutte le zone, ad esclusione della 4 (Alta Iprinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) l'allerta, oltre che il vento, riguarda anche le precipitazioni che potranno avere anche carattere di rovescio o temporale , anche intenso. La criticità idrogeologica è Gialla.

Le criticità

A causa del maltempo potrebbero verificarsi: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi in più punti del territorio; occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli.​

Riepilogo allerte

Dalle 22 di oggi 1 gennaio alle 22 di domani 2 gennaio: allerta vento forte con raffiche, mare agitato con raffiche sulle coste esposte. Su tutta la Campania allerta meteo per piogge, rovesci e temporali anche intensi: su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).