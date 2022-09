Temporali e poi tempo stabile a Salerno e provincia: le previsioni

Una vasta area di bassa pressione sul Centro-Nord Europa è complice del rinforzo di correnti umide occidentali e di un deciso aumento dell’instabilità atmosferica già presente sull’Italia in queste ore. Come sottolineato dal meteorologo Federico Brescia, di 3bmeteo, nei prossimi giorni lo scenario non cambierà e andrà leggermente meglio solo nel weekend, ma andiamo in ordine. Tra giovedì e venerdì il cielo risulterà nuvoloso su gran parte della Campania con rovesci e temporali sparsi a tratti intensi soprattutto nella notte a cavallo dei due giorni, in particolare tra Casertano e Avellinese dove saranno possibili anche grandinate e locali criticità idrogeologiche, prestare attenzione.

Accumuli pluviometrici anche sopra i 30-50mm in poche ore. Non mancheranno pause asciutte e qualche breve finestra di tempo soleggiato tra un fenomeno e l’altro. Temporali più sporadici sul Salernitano. Stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso nel weekend, non mancherà qualche residuo rovescio sabato al confine con la Calabria. Non sono previste grosse variazioni nelle temperature, se non dei cali nei valori massimi in caso di pioggia. Vento teso di Libeccio in rotazione da Nord-Ovest nel weekend con nuove mareggiate. Da lunedì tornano condizioni anticicloniche con tempo stabile e sereno

Meteo Salerno

Nel nostro territorio provinciale, tempo instabile con rovesci e temporali alternati a pause asciutte tra giovedì e venerdì. Più stabile nel weekend con ampi spazi di cielo sereno. Temperature generalmente stabili, massime tra 22 e 25°C.