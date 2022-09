Caldo in diminuzione a Salerno: ecco le nuove previsioni

Condizioni stabili e soleggiate interessano attualmente la Campania. Il clima è nel complesso estivo con le temperature che superano i 30-32°C. Giovedì l'indebolimento dell'anticiclone africano consentirà ad un afflusso di aria umida e moderatamente instabile di raggiungere la Regione portando un aumento delle nubi con qualche precipitazione, in particolare sul casertano. Non mancheranno ampie schiarite. Lo comunica, a Salernotoday, Francesco Nucera di 3bmeteo.

Le previsioni in Campania

Venerdì la coda di una perturbazione coinvolgerà ancora la Campania con un tempo a tratti instabile in particolare tra casertano e beneventano, nonché sui rilievi in genere dove non si escludono locali temporali. Altrove avremo una generale variabilità. Per il fine settimana il tempo dovrebbe essere improntato all'insegna della variabilità con ampie zone di sereno e qualche locale precipitazione in Appennino. Le temperature in tal frangente sono attese in calo e rientrare nella media tipica del periodo.

Il caldo a Salerno

Nei prossimi giorni il calo della pressione consentirà l'arrivo di aria umida da ovest in un contesto di variabilità. Possibilità per qualche breve fenomeno pomeridiano, specie a ridosso dei rilievi. Nel weekend il caldo tenderà gradualmente ad attenuarsi le temperature sono attese in calo, massime di 26-28°C.