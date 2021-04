Primi caldi di stagione in arrivo sulla Campania: ecco le previsioni meteo per Salerno

La Campania si troverà ai margini tra l'anticiclone africano e un flusso di correnti sud occidentali che accompagnano il passaggio di una perturbazione maggiormente attiva al centro nord Italia. Ne consegue un tempo stabile ma non del tutto soleggiato sulla regione.

Le previsioni

Il meteorologo di 3bmeteo Francesco Nucera ci fa sapere che “la Campania vedrà un alternarsi tra zone di sereno e passaggi nuvolosi medio alti e stratiformi che offuscheranno i cieli in un regime di variabilità; di tanto in tanto sarà possibile anche qualche goccia di pioggia. Il tutto associato ad un rinforzo delle ventilazione di Scirocco e Libeccio”.Le temperature, per via della massa d'aria calda in arrivo dal Nord Africa, tenderanno gradualmente ad aumentare portandosi su valori superiori alle medie del periodo. “L'aumento termico - sottolinea Nucera - sarà però più evidente nella seconda parte della settimana e a ridosso del fine settimana del 1° maggio quando le schiarite prevarranno sulle nubi e nelle pianure interne si potranno raggiungere picchi di 26/27°C su casertano e beneventano, 25-26°C sull'avellinese. Fino a 24-25°su Napoli, 23-24°C su Salerno”.