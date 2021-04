Allerta meteo in Campania: le previsioni della Protezione Civile

E' stato emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali, dalla mezzanotte di oggi e per l'intera giornata di domani

Torna il maltempo in Campania: è stato emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge e temporali, dalla mezzanotte di oggi e per l'intera giornata di domani, venerdì 23 aprile. A comunicarlo, la Protezione Civile della Regione: sulle zone 3,5,6,7,8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, mentre Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento) si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale".

