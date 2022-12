Temporali e nuvole all'orizzonte nel salernitano, altre perturbazioni in vista anche per l'Immacolata

Un nuovo vortice che dalle Baleari punterà il nostro Paese nel weekend, porterà maltempo diffuso su gran parte della Penisola. Anche in Campania tra sabato e domenica si osserveranno condizioni di instabilità, ma vediamo meglio nel dettaglio. Lo annuncia il metereologo di 3bmeteo.com, Federico Brescia: sabato giornata con cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque, qualche schiarita in più sul Cilento. Piogge sparse che dal pomeriggio inizieranno a bagnare il Casertano estendendosi entro sera anche al resto della regione. Fenomeni moderati lungo i litorali. Temperature in graduale rialzo, massime tra 16 e 19°C. Forte vento di Scirocco e mare mosso. Domenica notte precipitazioni diffuse, non sono esclusi episodi temporaleschi. Dal mattino si faranno spazio delle schiarite con dei residui rovesci solo in Appennino. Al pomeriggio tempo più stabile ovunque con spazi soleggiati e nubi irregolari. Temperature stazionarie, massime fino a 18°C. Vento forte di Scirocco in netto calo. Tempo nel complesso più sereno a inizio settimana, ma per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il nostro sito.

Previsioni per l'Immacolata

Altre perturbazioni sono in vista anche per la prossima settimana. In particolare proprio il Ponte dell'Immacolata potrebbe vedere condizioni di maltempo su diverse aree della Penisola con anche un abbassamento delle temperature, specie al Nord dove non si escludono nevicate talora a bassa quota, mentre al Sud il tempo potrebbe risultare più variabile e meno perturbato. Si tratta ad ogni modo di una tendenza che necessiterà di ulteriori conferme e analisi, dal momento che mancano diversi giorni.



Meteo Salerno

Week-end a tratti instabile con piogge e qualche temporale più probabili tra sabato sera e domenica notte. Inizio di settimana stabile e soleggiato. Clima mite, temperature massime fino a 19°C. Vento forte di Scirocco sabato.