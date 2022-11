Maltempo a Salerno, torna la pioggia: ecco le nuove previsioni

Un vortice di bassa pressione agirà fino a giovedì sul tacco dello Stivale e coinvolgerà parzialmente la Campania, con tempo variabile mercoledì e qualche pioggia più frequente sulle aree interne della regione e su quelle meridionali, tendenti però ad attenuarsi in serata. Lo comunica Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Le previsioni in Campania

Sulle zone interne sarà l’occasione per qualche nevicata, seppur di debole intensità, oltre i 1100m circa. E’ attesa inoltre una sostenuta ventilazione da nordest che spazzerà sia le coste che le zone interne appenniniche, responsabile di un calo delle temperature. Giovedì sarà un’altra giornata variabile in Campania, con bassa probabilità di fenomeni e con maggiori aperture sulle aree costiere, mentre venerdì la nuvolosità andrà gradualmente aumentando da ovest e nel corso della giornata giungeranno le prime piogge che andranno intensificandosi in serata a partire dal litorale. I fenomeni anticiperanno un peggioramento più organizzato atteso probabilmente nella giornata di sabato, quando piogge e rovesci bagneranno ad intermittenza un po’ tutta la regione, con strascichi anche domenica.

Il tempo a Salerno

Mercoledì sarà una giornata variabile, senza fenomeni ma con vento teso da nordest e temperature tra i 10°C del mattino e i 15°C del pomeriggio. Poche variazioni giovedì, seppur con venti in graduale attenuazione, mentre venerdì la nuvolosità andrà aumentando ed in serata giungerà qualche pioggia. Sabato attese molte nubi con piogge e rovesci più frequenti nella prima parte della giornata e con qualche pioggia anche nel corso di domenica.