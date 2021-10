Meteo in Campania, stop all'estate: ecco le nuove previsioni

L'anticiclone nord-africano infatti sta per cedere sotto l'avvento di una intensa perturbazione atlantica

La settimana, cominciata all'insegna di condizioni di tempo stabile, soleggiato e con temperature estremamente gradevoli, dalle tinte sostanzialmente estive (massime intorno ai 27-28 °C), si appresta a cambiare decisamente volto. L'anticiclone nord-africano infatti sta per cedere sotto l'avvento di una intensa perturbazione atlantica. Lo comunica il meteorologo di 3bmeteo.com Vincenzo Insinga.

Il maltempo

Già nelle prime ore di martedì giungeranno le prime precipitazioni su Casertano e sull'arcipelago campano, in rapido trasferimento verso il Napoletano; piogge, rovesci e temporali si estenderanno a gran parte del territorio regionale già in mattinata, Beneventano ed Avellinese inclusi, investendo anche la provincia di Salerno entro il primo pomeriggio. In serata dopo una breve pausa, dovuta all'allontanamento della perturbazione, si formeranno nuove precipitazioni a partire dell'alta Campania. Elevato il rischio di grandinate e locali nubifragi.

Settimana autunnale

Il maltempo insisterà, sebbene più attenuato, anche nella giornata di mercoledì; tra giovedì e venerdì le precipitazioni tenderanno a concentrarsi prevalentemente sui settori appenninici e comunque interni della Regione, investendo di quando in quando anche le città di Avellino e Benevento. Da segnalare un sensibile abbassamento delle temperature, quantificabile anche in più di 6-7 °C rispetto ai valori odierni, per effetto della rotazione dei venti, dapprima dai quadranti occidentali e a metà settimana da Nord.