Arriva l'alta pressione, bel tempo in Campania per tutto il week-end: le previsioni meteo

Temperature in rialzo e condizioni di tempo stabile fino al prossimo weekend in Campania. A garantire il bel tempo un campo di alta pressione di origine africana che farà salire anche la colonnina di mercurio. Il tutto in un contesto di cielo sereno o poco nuvoloso. Durante il fine settimana, come spiega Gaetano Genovese di 3B Meteo, l’arrivo di aria più calda dai quadranti meridionali, favorirà un graduale aumento delle temperature, specie nei valori massimi. Tra sabato e domenica i valori massimi di temperatura si spingeranno fin verso i 27°-28°C nelle zone interne. Qualche grado in meno lungo la costa, ma comunque intorno ai 20°-22°C.

Meteo Salerno

A Salerno sono attese condizioni meteorologiche tipicamente primaverili. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e le temperature in aumento, fino a toccare i 22°C nel fine settimana. Da segnalare la presenza di nubi basse durante le ore notturne ed al primo mattino, in rapido diradamento già da metà mattinata.