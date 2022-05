Le previsioni meteo: l'anticiclone africano porta il primo assaggio d'estate

Prossimo fine settimana dai connotati estivi in Campania. A farla da padrone, come spiega Gaetano Genovese di 3B Meteo, sarà l'anticiclone subtropicale di matrice africana, che dominerà lo scenario meteorologico sul Mediterraneo e su gran parte dell’Europa centro-occidentale. Il weekend trascorrerà all’insegna del tempo stabile e soleggiato e di temperature in deciso rialzo su valori pressoché estivi, specie nelle aree interne pianeggianti. Uniche eccezioni le aree interne montuose, che saranno interessate da piccolo cumuli pomeridiano che non porteranno, però, precipitazioni.

METEO SALERNO

I rialzi termici caratterizzeranno maggiormente le aree interne della Campania. A Salerno, invece, si registreranno valori termici che oscilleranno fra i 24 ed i 27 gradi. Secondo i meteorologi di 3bmeteo.com, in Campania l’apice della prima ondata di calore dai connotati estivi si registrerà tra lunedì 23 e mercoledì 25 maggio, con massime fino a 33 gradi in pianura.