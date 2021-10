Meteo Campania: è atteso un peggioramento per il ponte di Ognissanti

Peggiorano le condizioni meteo in Campania. Secondo 3Bmeteo, dopo una fase stabile e asciutta sulla nostra regione il tempo sta per cambiare. La porta atlantica si è aperta e due perturbazioni sono pronte a far ingresso da Ovest. La prima tra domenica sera e lunedì quando è previsto il passaggio di un fronte perturbato intenso con precipitazioni abbondanti, localmente anche a carattere temporalesco. La seconda perturbazione è attesa nella giornata di mercoledì 3 e sarà più rapida ma i fenomeni saranno a tratti forti o abbondanti. Le temperature sono previste in calo, in particolare nei valori massimi. Da lunedì sera venti burrascosi occidentali e mare in aumento a molto mosso, localmente agitato.

Meteo Salerno

Su Salerno questo weekend si osserverà un graduale aumento della nuvolosità, sintomo di un peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo di una perturbazione nella giornata di lunedì. Proprio lunedì sono previste abbondanti piogge e rovesci che bagneranno tutta la provincia. Temporaneo miglioramento nella giornata di martedì 2 quando tornerà a splendere il sole. Ma sarà solo una breve pausa perché già mercoledì 3 è attesa una nuova perturbazione che porterà altre piogge, anche abbondanti. Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi. Forti venti occidentali e mare molto mosso da lunedì sera.