Nuova ondata di calore, allerta in Campania: ecco le previsioni

Alte temperature ancora in Campania. La Protezione Civile della Regione, infatti, ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore".

Le previsioni

A partire dalle 8 di domani mattina (sabato 2 luglio) e fino alle 8 di martedì 5 luglio nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5÷7°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60÷80% e in condizioni di scarsa ventilazione.

L’avviso

La Sala Operativa regionale, in considerazione dell'avviso emesso dal Centro Funzionale della protezione civile, invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Viene raccomandato di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.