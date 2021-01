Maltempo: i salernitani non possono ancora chiudere gli ombrelli, le previsioni

Non smette di piovere, a Salerno. Dopo i giorni di allerta meteo, il maltempo non sembra comunque voler abbandonare il nostro territorio. In particolare, secondo le previsioni di 3b Meteo, pioverà fino a martedì.

Le previsioni

Un altro week-end con l'ombrello attende i salernitani, con una temperatura che si aggirerà tra i 9 e i 13 gradi. Da martedì, poi, prevista un'ondata di freddo. Insomma, il consiglio è quello di essere prudenti e coprirsi bene, per evitare malanni di stagione.