Meteo in Campania: settimana di Natale all’insegna delle nubi basse e del clima mite 

Un promontorio di alta pressione d’origine sub-tropicale, durante i prossimi giorni guadagnerà terreno sul bacino centro-orientale del Mediterraneo, rinnovando, anche sulla Campania, condizioni di stabilità atmosferica: lo ha annunciato il metereologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com. Tra mercoledì 21 e venerdì 23, il cielo si presenterà nuvoloso sulle città di Napoli, Salerno e Caserta per gran parte della giornata. Da segnalare, durante le ore serali, la possibilità di qualche pioviggine lungo la costa. Nuvolosità diffusa anche nelle zone interne ma con qualche spazio di sereno in più, specie durante le ore diurne. Le temperature saranno in lieve aumento nei valori massimi, con punte fino a 16°C-17°C tra Napoli, Salerno e Caserta. Minime tra 6°C e 8°C tra Benevento ed Avellino, fino a 12°C a Salerno. Ventilazione debole dai quadranti occidentali.

Le previsioni anche in Costiera

La giornata della Vigilia e quella di Natale, saranno caratterizzate dalla presenza di nuvolosità diffusa di tipo medio-bassa, specie lungo la fascia costiera tra Napoli e Salerno. Nelle zone interne invece, di notte e durante la mattinata, avremo condizioni favorevoli alla formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia. Le temperature massime saranno in ulteriore lieve aumento con picchi fino a 18°C, le minime pressoché stazionarie. Vento debole dai quadranti meridionali.