Maltempo, peggioramento in vista anche a Salerno: le previsioni

Sulla Campania ci aspetta una settimana decisamente variabile e a tratti instabile. Tra martedì e mercoledì nubi e schiarite ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime tra 24 e 25°C, punte di 26-27°C nell'immediato entroterra del capoluogo e sul Casertano. Giovedì è atteso un primo debole peggioramento con un deciso aumento della nuvolosità e qualche pioggia o temporale sul Salernitano e bassa Campania tra il pomeriggio e la sera. Più asciutto altrove. Lo comunica Federico Brescia di 3Bmeteo.

Il weekend

Venerdì giornata stabile con ampi spazi assolati e qualche piovasco solo in Appennino nelle ore diurne. Foschie dense al mattino nel Beneventano. Un nuovo peggioramento potrebbe interessare la regione nella mattinata di sabato con qualche pioggia ancora da confermare. Più soleggiato domenica con l'anticiclone che potrebbe tornare a proteggere il Sud Italia garantendo giornate stabili e miti con il sole a farla da padrone. Calo termico di un paio di gradi, specie nei valori massimi. Per restare sempre aggiornati su eventuali cambiamenti riguardo il peggioramento previsto a ridosso del weekend vi invitiamo a seguirci sul sito o sulla app di 3Bmeteo.

Il tempo a Salerno

In città settimana in gran parte soleggiata. Da segnalare un temporaneo aumento della nuvolosità giovedì con anche dei possibili temporali nelle ore pomeridiane e dei piovaschi nella giornata di sabato. Temperature generalmente stabili, massime tra 23 e 25°C, in leggero calo nel weekend.