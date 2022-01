Freddo e neve in Campania: le previsioni meteo su Salerno città

Freddo e neve in arrivo in Campania: sabato giornata interlocutoria , tra sole e nubi irregolari, più compatte sui settori appenninici dove potrà verificarsi anche qualche debole precipitazione, nevosa fin sotto i 900-1000m. Domenica si approfondirà invece un vortice freddo proprio sulle regioni centro-meridionali, responsabile di un nuovo marcato peggioramento sulla Campania, specie tra pomeriggio e sera quando sono attesi rovesci e precipitazioni diffuse da Ovest verso Est. L'aria fredda favorirà un calo delle temperature e della quota neve, che dalla sera si potrà attestare anche sui 400-500m sul Matese, a quote lievemente superiori altrove. Lunedì il vortice sarà ancora in azione con nubi irregolari e ulteriori precipitazioni ma essenzialmente sulle interne appenniniche, dove assumeranno carattere nevoso in genere dai 400-700m, ma a tratti non esclusi fiocchi anche più in basso; fiocchi possibili anche ad Avellino. Clima prettamente invernale con venti a tratti anche forti tra Nordest e Nordovest.

Il meteo a Salerno

A Salerno, come fa sapere il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, sabato variabile tra sole e nubi irregolari. Domenica peggiora con piogge e qualche rovescio anche a sfondo temporalesco più probabile tra pomeriggio e sera. Lunedì miglioramento tra sole e nubi irregolari ma tempo asciutto. Massime sui 12-13°C sabato, poi in calo con minime attorno ai 4-5°C e massime non oltre i 9-10°C lunedì. Venti a tratti sostenuti da Nord nel corso di lunedì.