Clima freddo e nevicate sui Picentini: le previsioni meteo nel salernitano

Correnti decisamente più fredde ed una spiccata variabilità stanno interessando ormai da giorni il Sud Italia. Lo comunica Federico Brescia di 3bmeteo.

In Campania

Sulla Campania anche questa settimana si continuerà a restare in un contesto meteo caratterizzato da correnti fredde di origine scandinava. Un nuovo impulso d’aria decisamente fredda e l’approfondimento di un vortice depressionario saranno complici di un veloce peggioramento nella giornata di mercoledì con un aumento delle nubi e qualche pioggia sparsa, in particolare sulle isole e in alta montagna. Possibili deboli nevicate sull’Appennino fino a 1300-1400mt di quota, in particolare al confine con la Basilicata. Il resto della settimana, weekend compreso, continuerà sotto il dominio di freschi venti di Tramontana e Grecale con raffiche localmente fino a 50-55km/h su pianura e costa, fino a 80-100km/h sui crinali appenninici ma le giornate saranno nel complesso più stabili e soleggiate. Farà decisamente freddo per il periodo e le temperature subiranno un ulteriore calo.

Le previsioni di Salerno

Nonostante un nuovo freddo impulso scandinavo e l’approfondimento di un vortice depressionario che porteranno un generale peggioramento sul Sud Italia, sul salernitano, il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la settimana, a parte un leggero aumento delle nubi nella giornata di mercoledì. Possibili deboli nevicate sui monti Picentini. Da segnalare il rinforzo di freddi venti di Tramontana e Grecale con le raffiche che tra mercoledì sera e sabato potranno toccare i 40-50km/h. Clima freddo, temperature abbondantemente sotto la media del periodo e in ulteriore calo, minime che potrebbero scendere sotto i 10°C anche sulla costa tra venerdì e domenica.