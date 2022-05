Tempo variabile con qualche pioggia a Salerno: le previsioni per il weekend

Tempo variabile con sporadiche precipitazioni a Salerno. Ad annunciarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera, il quale illustra le previsioni meteo che caratterizzeranno la Campania nei prossimi giorni.

Il tempo in Campania

"Sarà un weekend a tratti instabile a causa del passaggio di una perturbazione legata ad un vortice di bassa pressione afro mediterraneo. Le prime avvisaglie – spiega Nucera - stanno interessando già la Campania con una estesa copertura nuvolosa in prevalenza medio alta e stratiforme, parte avanzata della perturbazione che si aprirà a ventaglio attorno al minimo di bassa pressione sul Tirreno. Venerdì i cieli saranno nuvolosi sulla Campania e ci sarà la possibilità per delle precipitazioni sparse, anche associate a caduta di terra rossa del deserto. Sabato e domenica la nuvolosità variabile darà luogo a qualche acquazzone; non mancheranno fasi asciutte e soleggiate. I fenomeni saranno tuttavia più probabili nelle ore del centrali del giorno, in particolare nelle aree interne e a ridosso dei rilievi. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a partire da venerdì. La sostenuta ventilazione, in prevalenza di Scirocco, tenderà a ruotare e a disporsi nel fine settimana da Grecale e Levante. I mari risulteranno mossi o molto mossi”

Le previsioni a Salerno

Venerdì cieli parzialmente nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota. Weekend all'insegna della variabilità con occasione per qualche precipitazione pomeridiana. Temperature in lieve diminuzione.