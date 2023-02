In arrivo gelo e forti venti di Grecale: le previsioni meteo a Salerno e provincia

Correnti molto fredde e secche di matrice russa irromperanno sulla Campania da sabato sera, portando forti venti di grecale e una sensibile diminuzione delle temperature. Lo ha annunciato Carlo Migliore di 3bmeteo.com che fornisce i dettagli sulle previsioni meteo della città di Salerno. All'orizzonte, dunque, cieli poco nuvolosi nell’arco del weekend e per l’inizio della settimana con qualche addensamento di passaggio, ma difficilmente associato a fenomeni, nevischio fino a bassa quota sarà invece possibile nella provincia appenninica.

L'avviso

Temperature in netta diminuzione entro domenica con valori massimi che non supereranno i 7/8°C e valori minimi vicino allo zero o localmente anche al di sotto in provincia. Conviene prestare attenzione ai forti venti di Grecale che acuiranno la sensazione di freddo, sul Golfo previste raffiche fino a 60/70kmh. Il mare risulterà molto mosso al largo.