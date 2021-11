Meteo a Salerno: week-end instabile, lunedì arriva la neve sui Picentini

In Campania è atteso un weekend particolarmente instabile a causa di un affondo artico che determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo: lo annuncia 3bmeteo. Le precipitazioni interesseranno in particolare i rilievi interni e le aree meridionali della regione dove sono attesi anche dei temporali, localmente intensi e a carattere grandinigeno. Altrove invece i fenomeni saranno a carattere di rovescio ma più sparsi e alternati a temporanee pause asciutte. Temperature in forte calo tra domenica e l’inizio della prossima settimana quando anche la quota neve scenderà fino a 500-700mt. Venti burrascosi di Libeccio con raffiche fino a 70-80 km/h e mare agitato con onde oltre i 3 metri d’altezza.

Salerno

A Salerno, sarà un weekend molto instabile, con piogge e rovesci diffusi. Alta probabilità di fenomeni temporaleschi intensi e a carattere grandinigeno. Precipitazioni più convinte nelle aree interne. Vento burrascoso di Libeccio con mare agitato sulla costa. Temperature stazionarie tra venerdì e domenica, in forte calo da domenica sera. Lunedì attese nevicate sui monti Picentini fino a 700mt.