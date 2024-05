Caldo dal Nord Africa al Sud: le previsioni in Campania e nel salernitano

Mentre il Nord sperimenta condizioni di intenso maltempo e fa i conti con nubifragi, allagamenti ed esondazioni, proprio in queste ore le propaggini settentrionali dell’anticiclone africano raggiungono le regioni meridionali, dando il via alla prima avvezione d’aria calda della stagione anche in Campania. Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com, nella giornata di giovedì 16 maggio le temperature massime si porteranno fin verso i 30-32°C nei settori interni pianeggianti del Casertano, nella Piana di Nola e Sarno e tra le province di Avellino e Benevento; colonnina di mercurio in deciso rialzo anche a Napoli e Salerno con picchi diurni nell’intorno dei 27-29°C. Le masse d’aria calda in afflusso dal Nord Africa si accompagneranno, a tratti, al transito di sterile nuvolosità alta e stratiforme e ingenti concentrazioni di polvere sahariana in sospensione, con cielo dal tipico aspetto opaco e lattiginoso. Un moderato calo termico (nell’ordine dei 3-6°C nei valori diurni) è atteso già nel corso di venerdì, specie lungo le coste, per effetto combinato di un parziale indebolimento del promontorio subtropicale e del ritorno delle brezze tirreniche.

Le previsioni tra il 18 e il 21 maggio

Tra il weekend e l’avvio della prossima settimana la Campania si troverà in una terra di mezzo tra le umide correnti atlantiche – ancora particolarmente attive al Centro-Nord – e il flusso d’aria calda legato all’avamposto dell’anticiclone subtropicale, i cui massimi tenderanno a migrare, secondo un asse obliquo, tra Tunisia, Libia e Balcani meridionali. Si aprirà una fase incerta e volubile, ancora molto mite ovunque con massime nell’ordine dei 25-28°C e contraddistinta dal transito a più riprese di nuvolosità medio-alta in ingresso dal basso Tirreno, che a tratti potrebbe dar luogo a qualche breve piovasco e fenomeno temporalesco; si tratterà di fenomenologia sparsa, irregolare e disorganizzata, che verosimilmente si mostrerà più insistente tra Avellinese, Cilento e settori interni a ridosso dell’Appennino. Una tendenza da confermare e dettagliare nei prossimi aggiornamenti.