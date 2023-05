Autosantoro Salerno: il primo showroom Hyundai in Italia interamente dedicato alla mobilità zero emissioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Hyundai Italia e Autosantoro inaugureranno a Salerno il primo showroom e service Hyundai interamente dedicato alla mobilità elettrica. L’evento – riservato a rappresentanti delle Istituzioni, ai media nazionali e locali e agli addetti ai lavori – si terrà Giovedì 25 Maggio a partire dalle ore 11:00 a Salerno, Via Roberto Wenner 55.

Autosantoro, in collaborazione con Hyundai Italia, ha investito sul green e sulla mobilità a zero emissioni, realizzando una struttura innovativa - interamente pensata per la mobilità elettrica - posizionata in un luogo strategico e a un passo dalle due coste: Amalfitana e Cilentana. Progettata secondo i più moderni standard di sostenibilità, la nuova sede è dotata di ben 14 punti di ricarica elettrica ad alta potenza, di cui 8 aperti al pubblico; un deciso impulso alla mobilità green ed un importante contributo all'implementazione della infrastruttura dell'intero territorio.

Il programma di massima dell'evento:

· H 11:00 Registrazione e Welcome Coffee

· H 11:15 Conferenza stampa

· H 12:15 Possibilità di intervistare Vincenzo Santoro di Autosantoro e Andrea Crespi, Presidente e CEO di Hyundai Italia

· H 13:30 Light lunch



A seguire daremo l'opportunità ai nostri graditi ospiti di provare su strada i più recenti modelli Hyundai 100% elettrici.