Moto: il mercato del nuovo e dell'usato recupera terreno, trainato da Sud e isole

Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha svolto un’analisi per approfondire il tema delle immatricolazioni e dei passaggi di proprietà, studiando la variazione dei preventivi per moto nuove e usate nel periodo Giugno-Settembre 2020. I dati trasmessi dall’Ancma mostrano come il Covid-19 abbia fortemente influenzato le immatricolazioni moto a livello nazionale. In particolare, si nota che (Tabella 1):

Nei primi 9 mesi del 2020 si è registrato un calo del 7% rispetto all’analogo periodo del 2019; Dopo un inizio positivo nei mesi di Gennaio e Febbraio, vi è stato un tracollo delle immatricolazioni, che nel mese di Aprile 2020 sono scese quasi del 97% rispetto allo stesso mese del 2019; La situazione è nuovamente migliorata a partire da Giugno, portando ad una crescita intorno al 30% delle immatricolazioni moto nei mesi estivi del 2020. Un andamento simile si riscontra analizzando i passaggi di proprietà di motocicli sullo stesso arco temporale. Infatti, la Tabella 2 mostra che: Nel periodo Gennaio-Settembre si evidenzia un calo del 5,5% dei passaggi di proprietà tra il 2019 e il 2020; Il mercato dell’usato, dopo un forte rallentamento nei mesi di Marzo e Aprile, è tornato a crescere da Giugno in un confronto anno su anno. La Tabella 3 mostra per macro-area lo scostamento in punti percentuali dalla media nazionale sulla base dei preventivi per moto nuove e usate registrati su Segugio.it nel periodo Giugno-Settembre 2020, mentre nella Tabella 4 la stessa logica viene ripetuta a livello regionale. Il chiaro trend evidenziato è che sono il Sud e le Isole a performare meglio in entrambi i mercati, nuovo e usato, rispetto alla media nazionale. Tabella 4- Scostamento per regione da media nazionale in punti percentuali Regione Moto nuove Moto usate Abruzzo 44 p.p. -33 p.p. Basilicata 104 p.p. 0 p.p. Calabria 63 p.p. 65 p.p. Campania 49 p.p. 41 p.p. Emilia Romagna -43 p.p. -21 p.p. Friuli Venezia Giulia -12 p.p. -28 p.p. Lazio -18 p.p. -20 p.p. Liguria -43 p.p. 11 p.p. Lombardia -14 p.p. -26 p.p. Marche -25 p.p. -18 p.p. Molise 30 p.p. -35 p.p. Piemonte -56 p.p. -4 p.p. Puglia 87 p.p. 53 p.p. Sardegna 5 p.p. -7 p.p. Sicilia 85 p.p. 56 p.p. Toscana -41 p.p. -5 p.p. Trentino Alto Adige -40 p.p. -21 p.p. Umbria -39 p.p. -12 p.p. Valle d'Aosta -109 p.p. -57 p.p. Veneto -55 p.p. -27 p.p.