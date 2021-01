Scadenza del bollo auto: novità e consigli dall'ACI Salerno

Entro lunedì 1 febbraio, in quanto il 31 gennaio cade di domenica, deve essere effettuato il pagamento bollo auto per le vetture di potenza superiore ai 35 KW se immatricolate dal 1/1/1998, o superiori a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, la cui tassa di possesso sia scaduta a dicembre 20 20 .

Sono invece sospesi, per l'emergenza Covid, i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021 , per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania; tali versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2021

I dettagli

E' possibile effettuare il pagamento della tassa auto direttamente presso l'Automobile Club Salerno e in tutte le Delegazioni Aci della provincia . Il pagamento della tassa automobilistica in modalità online può essere effettuato sulla piattaforma dei pagamenti pagoPA accessibile anche mediante il servizio online di ACI denominato Bollonet . Gli automobilisti “ritardatari” nel pagamento del bollo possono regolarizzare la propria posizione con una sanzione minima avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” in base all’art. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997, e successive modifiche.

In esclusiva per i Soci ACI è a disposizione il servizio di addebito della tassa auto sul proprio conto corrente. E' possibile inoltre pagare la tassa ridotta al 50 % per le auto di rilevanza storica comprese tra venti e trent'anni. Tutti i pagamenti possono essere effettuati anche con bancomat o carta di credito, senza alcun costo aggiuntivo .