Monopattini e bici (elettriche): per 1 campano su 2 il futuro è l’uso “ibrido” con l’auto

Bici tradizionali, bici elettriche, monopattini e tanto altro. La mobilità dolce piace, e sempre di più, in Italia. Una sensibilità e anche una passione che sembrano prendere piede anche in Campania: guardando al prossimo futuro, infatti, un campano su due (51%) pensa a un uso il più possibile ibrido con l’auto, alternando i due mezzi a seconda delle necessità e occasioni.

Lo evidenzia la ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI.

La tutela dell'ambiente

Ambiente prima del portafoglio. Ma che cosa rende così speciali questi mezzi? L’aspetto più apprezzato è la sostenibilità (56%), segno di una crescente consapevolezza che spinge i campani a puntare a ridurre l’impatto ambientale negli spostamenti. Sostenibilità che viene prima delle chance di risparmio (30%), a cominciare dai tagli sui costi del carburante, e persino della comodità e praticità di utilizzo (12%). Tra i vantaggi green, a essere apprezzato è il taglio dei consumi (62%), insieme al miglioramento del contesto urbano con la riduzione del traffico (46%) e alla riduzione dell’inquinamento acustico (30%). Ma sono in molti, uno su cinque (21%), a indicare tra i vantaggi anche la possibilità di condurre stili di vita sostenibili e di fare attività fisica.

E-bike al top. Il mezzo preferito dai campani sembra la bicicletta a pedalata assistita (44%), davanti ai monopattini elettrici (19%), mentre hanno al momento più strada da fare overboard e i monoruota.

Sicurezza al centro. A fronte di indubbi vantaggi però, le criticità non mancano, a cominciare dal tema della sicurezza. Tra i possibili comportamenti ritenuti più pericolosi legati alla mobilità dolce, il circolare fuori dai percorsi dedicati, e in particolare sui marciapiedi, o trasportare passeggeri (46%), il mancato uso di elementi come casco e luci (27%) e le distrazioni (25%).

I rischi

Tra i rischi più temuti, gli infortuni (67%), i danni arrecati agli altri utenti della strada e a beni come le auto parcheggiate (51%), nonché noie e spese legali in caso di sinistro (12%). Per questo motivo, quasi un campano su due (44%) ritiene che occorrerebbe maggiore educazione stradale per stimolare comportamenti più responsabili. Molto utili sono anche ritenute le polizze assicurative (40%) che possono offrire coperture per responsabilità civile, danni di vario tipo, assistenza, e tutele anche per lo sharing.