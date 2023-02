Aci Salerno: il bollo auto scade il 28 febbraio

E' martedì 28 febbraio, la data ultima per il pagamento per gli automobilisti che hanno il bollo scaduto a gennaio 2023 o hanno immatricolato la vettura tra il 22 gennaio e il 18 febbraio 2023. Più in particolare, deve essere pagato il bollo auto per le vetture di potenza fino ai 35 KW, se immatricolate dal 1/1/1998, o di potenza fiscale fino a 9HP se immatricolate fino al 31/12/1997, scadute nel mese di gennaio 2023. Devono inoltre essere pagate le tasse per i motoveicoli, gli autocarri, gli autoveicoli speciali, i trattori stradali e gli autobus.

Le sanzioni

Se il bollo auto viene pagato oltre il 28 febbraio 2023, si dovranno aggiungere anche le sanzioni e gli interessi che saranno calcolati in base ai giorni di ritardo. Sono previste esenzioni e agevolazioni per alcune tipologie di autoveicoli, quali ad esempio quelli elettrici o quelli alimentati esclusivamente a metano o a gpl e le auto d’epoca di rilevanza storica.

Le informazioni

Per i Soci ACI è prevista, gratuitamente, la possibilità di addebitare la tassa auto sul conto corrente, per evitare dimenticanze o ritardi … un’occasione in più per diventare Socio Aci. Presso l’Automobile Club Salerno, in Corso Garibaldi 100, e in tutte le Delegazioni ACI è possibile pagare anche con bancomat o carta di credito, senza alcun costo aggiuntivo ed ottenere tutte le informazioni e la consulenza per il corretto pagamento del bollo. Chi paga in ritardo può adire il “Ravvedimento operoso” e regolarizzare la propria posizione con una sanzione minima.