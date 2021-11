Super Green Pass e nuovi obblighi, i dubbi sul trasporto locale: "Chi controlla?"

Entrerà in vigore, come annunciato, il nuovo Super Green Pass dal 6 dicembre. Il nuovo certificato sarà valido anche in zona bianca fino al 15 gennaio. Bar e ristoranti al chiuso, così come cinema e teatri diventano accessibili solo a vaccinati e guariti, in possesso del Green Pass che sarà valido 9 mesi e non più 12. Il Green Pass 'semplice', legato anche all'esito negativo dei tamponi, potrà essere ancora usato per recarsi al lavoro, accedere agli alberghi, utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale, i treni regionali e interregionali.

I dubbi

Come osservato da Today.it, proprio sui trasporti diversi sono i quesiti da porsi, specialmente in merito ai controlli. Finora in questi casi il certificato non era richiesto e i sindacati dei trasporti - e non solo loro - già sollevano dubbi (parlano di un possibile rallentamento dei tempi del servizio e del rischio di eventuali aggressioni). Non è affatto chiaro come e se si procederà coi controlli. In base alle informazioni a oggi disponibili, anche gli studenti dai 12 anni non vaccinati (che pure non hanno obbligo di tampone per accedere a scuola) se vorranno utilizzare i mezzi pubblici, dovranno effettuare il tampone. Ma pare molto improbabile che anche gli under 12 dovranno effettuare il tampone per prendere il bus per andare, ad esempio, fino a scuola da soli (come accade per chi va alle medie). Per molte famiglie, se così fosse, sarebbe un salasso.