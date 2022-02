Linea Napoli - Nocera Inferiore - Salerno: cessato pericolo, tornano i treni tra San Giovanni Barra e Torre Annunziata

In anticipo rispetto ai tempi previsti, domenica 13 febbraio, torneranno a circolare i treni tra le stazioni di San Giovanni Barra e Torre Annunziata - Castellammare di Stabia, sulla linea convenzionale Napoli - Nocera Inferiore - Salerno. Il traffico su quel tratto di linea era stato sospeso lo scorso 3 febbraio su indicazione dei Vigili del Fuoco per la presenza di un edificio privato pericolante in prossimità dei binari ed è stato necessario attendere gli interventi di messa in sicurezza dello stabile a cura dei proprietari dell’immobile.

L'ordinanza

Di oggi, l’ordinanza di cessato pericolo da parte del sindaco di Torre del Greco, Rete Ferroviaria Italiana effettuerà le consuete verifiche tecniche nella giornata di sabato 12 febbraio, così da consentire il pieno ripristino della circolazione dei treni già nel fine settimana.