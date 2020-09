Trasporto gratis per anziani e diversamente abili in difficoltà: al via il taxi sociale

Al via, da oggi, a Baronissi, il Taxi Sociale comunale, una vettura attrezzata al servizio di anziani e diversamente abili in condizioni economiche di difficoltà. Il taxi sociale accompagnerà gratuitamente - anche fuori comune - la persona richiedente, che non ha altre possibilità di mezzi, a centri di riabilitazione, a visite specialistiche, a laboratori medici e simili , ad uffici per il disbrigo di pratiche burocratiche.

Il taxi, fornito dall’azienda Pmg Italia al Comune di Baronissi nell’ambito del progetto “mobilità gratuita garantita”, è un Doblo’ di cinque posti, attrezzato, con pedana mobile per disabili. Il servizio - funzionerà dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio oltre che il sabato mattina - è stato reso possibile grazie al sostegno di 24 imprese del territorio che con i loro “loghi solidali”, riprodotti sul veicolo, hanno contribuito concretamente al progetto.

Requisiti di accesso:

-la residenza nel Comune di Baronissi,

-età superiore ai 60 anni oppure, a prescindere dall’età, il riconoscimento di invalidità superiore al 74%;

-l’assenza o la non disponibilità di familiari muniti di patente e mezzi.

L'attività – curata dai servizi sociali del Comune di Baronissi - si svolge “a chiamata” dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 telefonando,almeno tre giorni prima dell’appuntamento, ai numeri 089-828239 e 333-6165645. L’assistente sociale contatterà il cittadino per confermare l’eventuale prenotazione. Il servizio prenderà il via domani 28 settembre e sarà soggetto a protocollo di sicurezza anti-covid 19.