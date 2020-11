“Basta la bolletta sempre”, è il grido dei revolucionari del settore energetico

Stanchi della solita bolletta della luce, piena di astruse voci di costo e cifre ancor meno chiare? Stanchi di percepire l’energia che consumate solo come una fastidiosa tassa da pagare? Stanchi della poca trasparenza tipica degli operatori dell’energia? Ebbene, se lo siete, non vi resta che unirvi alla rivoluzione: al grido di “Basta la bolletta sempre” entrerete a far parte di una vera e propria corrente di energia che sta travolgendo il mercato e ribaltando completamente il modo di concepire i consumi energetici.

Accanto a voi ci saranno moderni “revolucionari” decisi a portare finalmente trasparenza, semplicità e convenienza in un settore, quello dell’energia, da sempre poco chiaro, troppo costoso e inutilmente complesso. Entrerete a far parte di un esercito con una semplice quanto ambiziosa missione: cambiare dall’interno e una volta per tutte il mercato energetico, rendendolo più semplice e tutto digitale. Diventerete consumatori di energia più consapevoli, più autonomi e in grado di evitare le classiche “fregature” date da importi nascosti e clausole scritte in piccolo sui contratti.

Energia ricaricabile: una formula facile, economica e trasparente

Questa è la missione portata avanti da Revoluce, start up salernitana nata nel 2016, che in pochissimi anni è riuscita a creare attorno a sé una vasta Community di #revolucionari, rivolgendosi a un target di nativi digitali, ma anche a tutti coloro che cercano un’alternativa più smart e conveniente alla “cara” vecchia bolletta. È a tutti loro che Revoluce propone una modalità innovativa per l’acquisto di energia: l’“energia ricaricabile”. Proprio come accade per l’acquisto di minuti e gigabite in ambito telefonico, con Revoluce, a essere acquistati in anticipo sono i kWh, a un prezzo tutto incluso e senza costi fissi. Come funziona? Si paga in anticipo per l’energia che si stima di aver bisogno, si monitora in tempo reale il proprio consumo e si ha la possibilità di ricaricare il proprio credito di energia se ci si accorge che sta per terminare. Lo si può fare autonomamente con una carta di credito o una prepagata e, in ogni caso, non c’è pericolo di vedersi interrompere il servizio in caso di superamento del credito.

Un sistema del genere comporta diversi benefici: innanzitutto il poter dire addio alle bollette cartacee con tutto il loro seguito di voci di costo incomprensibili, conguagli e conteggi degni di un laureato in matematica appena uscito da Harvard. Con Revoluce, infatti, c’è un unica voce di costo, l’energia consumata, e il totale da pagare è dato da una semplice moltiplicazione: prezzo tutto incluso e senza costi fissi X consumi reali dell’utente. In secondo luogo, con il prezzo dell’energia stabilito a priori, e grazie alla certificazione ZeroTruffe, assegnata da “Il Salvagente” leader nei test di laboratorio contro le truffe ai consumatori, l’utente può contare su una perfetta trasparenza e chiarezza da parte del gestore di energia, senza il rischio di farsi abbindolare dalle “incredibili” promesse di risparmio del venditore porta a porta o telefonico di turno. Terzo, grazie alla possibilità di monitorare i propri consumi in tempo reale, alla fatturazione entro le primissime ore del mese e al sistema ricaricabile, il cliente può, volendo, dilazionare i pagamenti nell’arco del mese, pagando, oltretutto, l’energia dove e quando vuole con un semplice tap sul proprio smartphone.

Insomma, entrare a far parte della Community di Revoluce cambia la prospettiva dell’utente: l’energia non sarà più vista come un’incomprensibile tassa da pagare, né il gestore di energia percepito come una macchina spremi-denaro, ma ciò che darà reale valore alla customer experience dell’utente sarà la consapevolezza di aver abbracciato un servizio utile, chiaro e finalmente attento e vicino alle sue esigenze.

Una luce di speranza per gli utenti in difficoltà

Una valida riprova di questo atteggiamento di Revoluce la si è avuta nei difficili mesi di lockdown, periodo in cui molte famiglie, a fronte di una riduzione, o peggio, di un azzeramento delle entrate, hanno riscontrato un forte aumento dei consumi energetici, causati dal dover rimanere chiusi in casa impegnati in attività, come scuola e lavoro, solitamente svolte altrove.

Le iniziative messe in atto da Revoluce sono state diverse e tutte orientate ad agevolare gli utenti in difficoltà: dal congelamento degli aumenti di consumi, dando la possibilità di pagarli a rate al termine dell’emergenza, alla rinuncia della parte corrispondente alla marginalità dell’azienda su quegli importi, restituendola ai clienti sotto forma di bonus, fino all’attivazione di un indirizzo e-mail dedicato all’emergenza Covid-19 per coloro che, nonostante le agevolazioni, non riescono comunque a pagare i consumi.

Due possibilità alternative sono state pensante anche per chi non si trova in particolare difficoltà: a fronte di un costo fisso calcolato sulla media dei consumi di tre mesi, si può consumare tutta l’energia in maniera illimitata e se si supera la quota pagata non sarà chiesto nessun supplemento, mentre se si consumerò meno della spesa si potrà chiedere il rimborso della differenza. Oppure si può ricaricare il proprio conto Revoluce di un importo tale da coprire i prossimi 6 o 12 mesi, a fronte di uno sconto del 20% o 30% sulla somma corrisposta. Due soluzioni pensate per andare incontro ai clienti.

Insomma, Revoluce si fa sentire non solo nel mercato, ma anche e soprattutto con gli utenti, tendendo più di una mano nel momento del bisogno. L’aver avviato l’associazione no profit Energia Sospesa è un ulteriore segno della solidarietà e dell’attenzione spesa per i propri #revolucionari. Con tale iniziativa ciascuno di noi potrà contribuire a lasciare dei consumi sospesi in favore di chi non riesce a pagare, un po’ come si fa ancora oggi nei bar di Napoli con il caffè.

Per ridare luce a questo periodo buio, serviva Revoluce, un operatore energetico “illuminato”, in grado di mettere la solidarietà davanti al profitto e il cliente sempre al centro delle proprie strategie. Insomma, Revoluce ci dimostra che un futuro diverso è possibile.

