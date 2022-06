Battipaglia, il distributore della discordia sbarca in consiglio comunale

La questione dell'impianto di distribuzione carburanti da realizzare in via Domodossola a Battipaglia sbarca nel consiglio comunale convocato per giovedì alle ore 19. È stata accolta, infatti, la mozione della minoranza, che ha chiesto la revoca della delibera che ha dato l'ok al progetto e di tutti gli atti ad essa collegati. "Il nostro no come minoranza, sarà forte e chiaro" fanno sapere da Civica Mente: "La speranza è che i consiglieri di maggioranza sentano il peso di questa grande responsabilità: barattare il benessere dei cittadini con quello del privato".

Gli altri punti

Sono 13 in tutto i punti messi all'ordine del giorno del consiglio comunale. Fra questi la richiesta della minoranza di adottare il Piano di Mobilità Sostenibile, il recupero in senso edilizio di due complessi produttivi dismessi in via Matteo Ripa e nel quartiere Sant'Anna e la presa d'atto di un decreto di destinazione di un bene sequestro alla malavita organizzata in via Domodossola.