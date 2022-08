Battipaglia, Pietro Cerullo nuovo commissario cittadino di Fratelli d'Italia

Pietro Cerullo è il nuovo commissario cittadino di Fratelli d'Italia a Battipaglia. Cerullo è stato nominato dal commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore. Il consigliere comunale di maggioranza dovrà traghettare il partito al prossimo congresso cittadino.

Le dichiarazioni

"Ringrazio il Presidente Edmondo Cirielli , il senatore Antonio Iannone, il coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore ed il nuovo commissario provinciale Alberico Gambino e tutti i vertici del partito per la nomina che mi è stata conferita" afferma Pietro Cerullo. "Con il presidente del circolo cittadino, Mariano del Priore - aggiunge - siamo già al lavoro per la formazione della squadra che in vista della prossima sfida elettorale ci permetterà di continuare a far crescere un partito che si prepara al governo del Paese".