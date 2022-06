Buccino, parla Freda: "Fonderie Pisano? Continueremo la battaglia legale"

"Un risultato che ha premiato una linea di pacificazione rispetto alla politica degli scontri". Parola del neo sindaco di Buccino, Pasquale Freda, che a pochi giorni dalle elezioni commenta il risultato della sua lista "Insieme per Buccino" (1203 voti ottenuti) e delinea gli scenari futuri sulle attività che verranno messe in campo dalla nuova amministrazione comunale.

Gli obiettivi

”Ogni componente della maggioranza - spiega - lavorerà al meglio per realizzare quanto detto in campagna elettorale. Al di là delle grandi opere, l'obiettivo è valorizzare l'esistente e mettere al servizio della popolazione le tante strutture abbandonate. Allo stesso tempo verrà data importanza ai problemi che interessano il territorio: acqua, fogne, illuminazione pubblica, cura del verde pubblico e manutenzione".

Fonderie Pisano

Inevitabile un riferimento alla questione Fonderie Pisano, che dovrebbero essere delocalizzate proprio nella zona industriale di Buccino. "Ereditiamo una situazione - sottolinea il primo cittadino - che vede una causa già in corso. È indubbio che se si è arrivati a determinate decisioni è perché la situazione non è stata gestita al meglio da parte dell'ammintirazione precedente. Da parte nostra continueremo a dare forza alla battaglia legale e se dovessimo essere soccombenti ci metteremo all'opera per monitorare la situazione, non solo per le Fonderie Pisano".