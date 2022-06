Elezioni Comunali: i dati definitivi sull'affluenza

Affluenza in calo di quattro punti alla tornata delle amministrative del 12 giugno che ha chiamato alle urne i cittadini di 34 Comuni salernitani. Alle urne si è recato il 65,85% degli aventi diritto.

I dati

Buonabitacolo è stato uno dei due Comuni in cui l'affluenza ha superato quella delle precendenti consultazioni: 62,05% rispetto al 60% registrato 5 anni or sono. A fargli compagnia Rutino, passato dal 51,04% al 65,84%. Nei tre Comuni al di sopra dei 15mila abitanti chiamati al voto l'affluenza risulta in leggero calo: a Mercato San Severino si è recato alle urne il 69,42% degli aventi diritto (74,33% nel 2017); a Nocera Inferiore il 68,65% (73,6% nel 2017) ; ad Agropoli, infine, l'affluenza si è fermata al 67,67%, quattro punti in meno del 2017 (71,91%). La palma del Comune con la percentuale più alta spetta a Serre, dove a recarsi al voto è stato il 79,22% degli elettori. Fanalino di coda, invece, Santomenna con un misero 22,20%. Numerosi i Comuni sotto il 50%: Alfano (41,93%), Magliano Vetere (29,54%), Piaggine (43,24%), Sacco (38,97%), Sapri (48,60%), Stio (47,16%). Tre i centri in cui si è verificato un vero e proprio crollo dell'affluenza: Sapri (-16%), Magliano Vetere (-21%) e Colliano (-18%).