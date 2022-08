Marzia Ferraioli (Fi) commenta l'esclusione: "Territori affidati a colleghi ignari: la confusione è evidente"

"Luoghi di appartenenza affidati senza ragione alcuna a colleghi ignari di territorio di non pertinenza". Non le manda a dire la deputata uscente di Forza Italia Marzia Ferraioli, che commenta l'esclusione dalle liste forziste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Ferraioli. "La confusione - sottolinea la deputata - è di tutta evidenza e va stigmatizzata: per incapacità o per indolenza non so dire. Meglio concludere, con i migliori risultati a chi porterà il mio stesso impegno e la mia stessa fedeltà alla Nostra Italia”.