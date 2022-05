Pontecagnano, Forum dei Giovani: presentata la lista "Futura"

Presentata ufficialmente in piazza Sabbato "Futura", la lista unica che parteciperà alle elezioni del Forum dei Giovani di Pontecagnano Faiano, in programma domenica dalle 9.30 alle 20. Un gruppo di giovani provenienti da esperienze diverse, che hanno deciso di unirsi per dare più forza alla richiesta di rilancio delle politiche giovanili. A partecipare alla presentazione, oltre al candidato coordinatore Mattia Leone, il sindaco, Giuseppe Lanzara, l'assessore alle Politiche Giovanili, Dario Vaccaro, il coordinatore del Forum provinciale di Salerno, Rosario Madaio, il delegato del Forum regionale, Pasquale Rinaldi, ed il responsabile dell'area centro della Provincia di Salerno del Forum provinciale, Fabio Buonomo. "Molto contento che i ragazzi siano riusciti a trovare una sintesi" ha affermato il sindaco Lanzara: "Da parte mia - ha aggiunto - massima disponibilità all'ascolto ed al confronto. Complimenti a questi ragazzi e ai tanti giovani che si apprestano con impegno civico, dedizione e curiosità, a vivere un'avventura politica in grado di alimentare nuove energie per Pontecagnano Faiano». "Tante proposte, entusiasmo e partecipazione: questo nuovo corso del Forum dei Giovani parte con il piede giusto" ha sottolineato l'assessore Vaccaro.

Le proposte

I ragazzi hanno presentato una serie di proposte che sottoporranno all'attenzione dell'amministrazione dopo l'insediamento del nuovo Forum: favorire l'inserimento giovanile nel mondo del lavoro, implementazione dello sportello Informagiovani, promozione di percorsi didattici per la valorizzazione del territorio con l'ausilio di strumenti tecnologici, potenziamento del trasporto pubblico locale, doposcuola sociale, realizzazione di eventi socio-ricreative, creazione di una vetrina online del commercio locale ed organizzazione di eventi sportivi aperti a tutti. "

La lista

Questa la composizione di "Futura":

Candidato coordinatore

Mattia Leone

Candidati consiglieri

Alessandro Mucciolo

Francesca Santoriello

Giorgia Granozio

Emma Bisogno

Francesco Lustrino

Luigi Fumo

Daniele Leone

Giovanni Morra

Marco Rago

Ernesto Landi

Chiara Verdino

Furio Cosenza

Alessia Affinito

Giovanni Latronico