Montecorice, intervista al sindaco Meola: "Sogno un Cilento stile Portogallo"

Un Cilento "formato Portogallo" che possa darci la possibilità di ripopolare queste zone. È questa la ricetta del neo sindaco di Montecorice, Flavio Meola, per combattere lo spopolamento. Dopo la netta affermazione alle ultime amministrative (78% dei consensi), Meola, già sindaco al 2002 al 2012, è al lavoro per le incombenze legate all'avvio della stagione turistica ed a breve nominerà la sua squadra di governo.

Il programma

"Abbiamo ricevuto un suffragio straordinario che Montecorice non è mai stato registrato" spiega Meola: "Questo ci responsabilizza e ci motiva a relizzare quello che è stato scritto nel programma elettorale, non tanto per fare promesse ma per portare a termine questioni concrete". "Più che di 'programma dei 100 giorni' qui si parla di 'programma dei 10 giorni' perché come Comune costiero c'è tanto da fare. Abbiamo già provveduto a sistemare le spiagge e stiamo cercando con un forte impegno di pulire tutto le aree costiere, a cominciare dallo sfalcio dell'erba. Ma non solo: stiamo adempiendo alla manutenzione ordinaria che non è stata effettuata nelle scorse settimane scorsi. Per i 100 giorni ci riuniremo con calma e ne parleremo. Di certo non tralasceremo le scadenze del Pnrr".

Il Cilento

Secondo Feola "non è scoccata la scintilla fra l'ente parco ed i cittadini". "Quest'area - sottolinea - deve essere protetta come è giusto che sia, ma non può essere solo un'infinità di vincoli e di burocrazia. Il Parco deve fare uno scatto di vitalità che ci possa garantire opportunità, soprattutto per i giovani. Non possiamo pensare che il Cilento diventi una "riserva indiana" che i turisti devono venire a guardare. Qui dobbiamo vivere 365 giorni all'anno. Di questi mi farò portavoce all'assemblea degli amministratori del territorio del Parco. Per combattere lo spopolamento bisogna trattenere i giovani sul territorio oppure pensare ad un modello simile a quello del Portogallo, che attrae pensionati attraverso un regime fiscale agevolato. Bisogna fare qualcosa: qui si rischia che fra trent'anni non ci sarà più nessuno".