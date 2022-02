Nuovi accessi alla spiaggia distrutti dalle mareggiate, Celano (Fi): "Quale ditta ha fatto i lavori?"

Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno Roberto Celano ha presentato un’interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli per chiedere lumi sugli accessi alla spiaggia antistante la piazzetta sita sul Lungomare Marconi (di fronte al parcheggio dei caravan), recentemente realizzati, che – denuncia – “sono già in condizioni di inacessibilità, distrutti dalle prime mareggiate successive all’edificazione”.

Le criticità

Per l’esponente del centrodestra “si continua a realizzare opere senza criterio né controllo, con evidenti sprechi di risorse pubbliche”. “Il manufatto non è stato evidentemente realizzato in maniera adeguata, essendo prevedibile che il mare potesse arrivare nei mesi invernali fino alle scale di accesso sulla spiaggia. A qualche mese dall’inizio della stagione estiva non è allo stato possibile accedere in spiaggia, essendo necessario il ripristino da parte del Comune delle scale recentemente malamente realizzate e subito danneggiate”. Secondo Celano, quindi, “andrebbero verificate responsabilità sulla corretta messa in opera del manufatto, per evitare che i danni dell’incapacità, ormai palese in ogni campo, di un’Amministrazione disastrosa possano ricadere ancora una volta sulla comunità salernitana”.

Le richieste

Nell’interrogazione, il consigliere comunale di opposizione chiede di sapere “come sia possibile che manufatti di recente realizzazione risultino essere stati immediatamente danneggiati dalle prime prevedibili mareggiate, risultando allo stato inagibili; qual è la ditta appaltatrice e chi sono i tecnici che si sono occupati della realizzazione dell’accesso sulla spiaggia libera del Lungomare Tafuri; se l’Amministrazione intenda accertare eventuali responsabilità (anche della ditta appaltatrice) per evitare che i danni dell’incapacità delle Istituzioni locali ricadano sui cittadini”.