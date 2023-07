Accoltellamento a Battipaglia, Spera (Radici e Valori) chiede le dimissioni della sindaca

"Questa volta ci siamo andati molto vicini, al morto in via Italia. E il silenzio di questa amministrazione e della politica in generale diventa sempre più assordente e purtroppo complice. Complice di microdelinquenza, complice del pressappochismo, complice dell’inerzia e della rassegnazione". Parola del segretario politico del segretario politico di Battipaglia Radici e Valori, Annalisa Spera, che interviene dopo l'accoltellamento avvenuto a Battipaglia ieri sera.

La nota

Il segretario politico chiede le dimissioni dei consiglieri di maggioranza e della sindaca, Cecilia Francese. "Noi - si legge nella nota - vogliamo urlarlo ancora una volta: svegliatevi. Preoccupatevi della sicurezza di questa città, dei suoi giovani, delle aree centrali e di quelle più periferiche. Avete dimenticato di chiedere i fondi per la video sorveglianza, avete chiuso nel cassetto l’ennesima delibera di consiglio comunale sulla sicurezza, non riuscite a proteggere nemmeno i vostri uscieri, avete svilito il ruolo degli agenti di polizia municipale, siete incapaci di tessere rapporti istituzionali con i referenti delle forze dell’ordine, avete liquidato con un po’ di folklore gli episodi di microdelinquenza: siamo passati dalle auto incendiate alle risse in centro, dagli scippi all’accoltellamento in via Italia come si passa dal primo al secondo a un ricevimento di nozze. Una città buia, sporca, pericolosa e una sindaca che non ci risiede: quando liberete la città? Invitiamo ancora una volta i consiglieri di maggioranza ad uno scatto di orgoglio: rassegnate almeno voi le dimissioni, sfiduciate questa sindaca, fate qualcosa per il bene dei vostri figli e dei figli di tutti i battipagliesi perbene".