Ballottaggio a Nocera Superiore, Danisi ora appoggia Bisogno: "Ci ha ascoltati"

“Mai alleati con chi vuole cancellare la storia e la tradizione della nostra Nocera Superiore, mai con chi intende governare, cancellando le radici di una storia millenaria". Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il candidato sindaco di Nocera Superiore Rosario Danisi che ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Enrico Bisogno, appoggiato dalle liste civiche della maggioranza uscente in cui sono confluiti anche candidati di Fratelli d'Italia.

L'annuncio

Danisi spiega: "Al termine di un confronto sereno e costruttivo con tutti i candidati delle nostre liste, con i sostenitori del nostro progetto politico, abbiamo deciso di sostenere, in maniera ufficiale, nel turno di ballottaggio il candidato sindaco Enrico Bisogno il quale, a differenza di altri, non solo ci ha ascoltato ma ha voluto condividere alcuni punti fondamentali del nostro programma elettorale, a cominciare dal nostro impegno per il mondo dei giovani di Nocera Superiore. Per questa ragione abbiamo deciso di effettuare l’apparentamento ufficiale e, quindi, gli elettori di Nocera Superiore, accanto al nome di Enrico Bisogno troveranno anche il simbolo dei Progressisti per Nocera Superiore, una delle liste che ci ha accompagnato in questa campagna elettorale. Da domani, dunque, di nuovo in piazza, come fatto nelle ultime settimane" conclude l'ex aspirante primo cittadino.