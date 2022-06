Comunali 2022, ad Acerno scende in campo l'ex sindaco Vito Sansone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’azione amministrativa della lista civica “Acerno Futura” guidata dal candidato sindaco Vito Sansone, sarà improntata su pochi e semplici principi da condividere con tutti i cittadini elettori ecco quali: declinare la Funzione di Amministratore intesa come servizio alla comunità, votata al miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei cittadini; rispettare la dignità dei cittadini; agire sempre con spirito di giustizia e non arbitrariamente; rispettare fermamente le leggi, non piegandole agli interessi di alcuna parte; offrire a tutti i cittadini competenze interne ed esterne alla comunità al solo fine di risolvere i problemi della comunità e di ognuno, senza trascurare nessuno; agire senza pregiudizi e senza favoritismi, considerando tutti i cittadini ugualmente degni di rispetto e di attenzione; garantire sempre e comunque a tutti, il massimo impegno e la massima correttezza, senza false promesse o ingiusti favori; prestare attenzione soprattutto ai più deboli ed a chi è in difficoltà, e non solo a chi farebbe più comodo o piacere; utilizzare le risorse pubbliche sempre nell'interesse prevalente di tutti i cittadini e non di singole persone o di gruppi; collaborare con tutti, semplici cittadini ed associazioni, nel rispetto della diversità di idee, ma valorizzando il contributo e l'apporto di ciascun; saper cogliere le sfide del PNRR, valorizzare il patrimonio boschivo, creare una sede distaccata dell’istituto scolastico ProfAgri, solo per citare qualche punto del ricco programma elettorale. “Metto a disposizione la mia esperienza al servizio di una lista altamente rappresentativa composta da un gruppo di professionisti volitivi, appassionati e preparati, insieme a consiglieri uscenti e uomini, espressione del mondo del lavoro e dell’impresa, non disdegnando la presenza qualifica di giovani donne – afferma il candidato sindaco, Vito Sansone che sottolinea: La lista Acerno Futura, si propone come nuova compagine di svolta e di cambiamento radicale, per poter dare al nostro paese la possibilità di uscire definitivamente dall’isolamento cui è stato portato nei lustri precedenti dalle passate amministrazioni a guida Cuozzo”, conclude Sansone. Questi i nomi dei candidati al consiglio comunale: Alfonso Boniello, Donata Cappetta, Alfonso D’Aniello, Michelangelo De Nicola, Salvatore De Nicola, Carmine De Rosa, Francesco Sorrentino, Cristian Telese, Alfredo Vece, Michele Zottoli.