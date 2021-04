Parlamento Europeo, la salernitana Isabella Adinolfi (ex M5S) aderisce al Ppe

Soddisfatto Tajani: "E' la dimostrazione che Forza Italia è in crescita, anche in Europa. Da oggi, lavoriamo insieme per imprese, cittadini e famiglie"

E’ stata ratificata l'adesione dell’europarlamentare salernitana Isabella Adinolfi (ex 5Stelle) al gruppo del Partito Popolare Europeo. Con lei anche il pugliese Andrea Caroppo, eletto nelle liste della Lega.

L’annuncio

Soddisfatto il vicepresidente del Ppe e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani: "E' la dimostrazione che Forza Italia è in crescita, anche in Europa. Sono certo che Isabella Adinolfi e Andrea Caroppo sapranno dare un contributo importante per portare la voce del nostro Paese al Parlamento europeo. Benvenuti nella grande famiglia dei Popolari europei. Cresce il nostro peso all'interno del primo partito in Europa: da oggi, lavoriamo insieme per imprese, cittadini e famiglie".