Aeroporto, Anna Bilotti (M5S): "Se non fosse stato per Toninelli, Salvini non avrebbe tagliato nessun nastro"  

"Sono in Commissione Giustizia, dove stiamo lavorando al decreto carceri. Un provvedimento cruciale, sul quale stiamo dando battaglia, che però mi ha impedito di essere presente a un evento epocale per il nostro territorio: il primo volo dall’aeroporto di Pontecagnano". Lo afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Anna Bilotti, che interviene sull'apertura dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. "Un momento importantissimo - dice - anche alla luce del fatto che ci sono voluti 20 anni e almeno una decina di inaugurazioni. Ci sono voluti 20 anni prima che il Ministro Toninelli nel 2019 firmasse il decreto interministeriale per la concessione definitiva al volo. Un atto necessario non solo per accedere ai fondi di riammodernamento della pista ma anche per consentire ai privati di intervenire nella gestione e rilanciare l’infrastruttura".

La nota

"Sono convinta - sottolinea la senatrice - che il Ministro Salvini non manchi di ricordare questi antefatti senza i quali stamattina non avrebbe potuto tagliare alcun nastro. Salerno è pronta ad accogliere centinaia di migliaia di turisti da tutta Europa, con la creazione di 8500 posti di lavoro e un aumento del PIL provinciale di 150 milioni di euro. L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi sarà un motore di sviluppo per tutta la Campania, delle sue coste e delle sue aree interne, depositarie di bellezze storiche, culturali e archeologiche di incommensurabile valore. E non possiamo che gioirne, tutti".