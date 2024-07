Apertura aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi: le reazioni e i commenti della politica

Tanti i commenti e le reazioni dal mondo della politica dopo la riapertura ufficiale dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi.

Virginia Villani del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno ha espresso grande orgoglio per il ruolo svolto dal suo partito nell'attuazione di questo progetto. "Solo grazie al Governo Conte e alla firma del decreto interministeriale tutto questo è stato possibile," ha affermato Villani, evidenziando l'impegno continuo che ha portato alla realizzazione dell'aeroporto. "Per troppo tempo, l'aeroporto è stato ostaggio di politiche inconcludenti e promesse vuote. È solo grazie all'intervento decisivo dell'ex Ministro Danilo Toninelli che siamo riusciti a risolvere un problema che perdurava da decenni," ha aggiunto. Michele Cammarano, consigliere regionale pentastellato, ha invece parlato di "punto di partenza per lo sviluppo della provincia di Salerno e delle aree interne”. Il Senatore Antonio Iannone di Fratelli d'Italia ha ricordato gli sforzi precedenti, notando che il territorio era già consapevole dell'importanza strategica dell'aeroporto. "La nostra vocazione turistica ha sempre saputo che questo potrebbe cambiare i destini," ha dichiarato. Tuttavia, ha criticato la mancanza di strutture e servizi adeguati che circondano l'aeroporto, sottolineando la necessità di migliorare collegamenti e servizi per rendere l'inaugurazione veramente significativa.

Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno, ha celebrato il momento come un traguardo per il territorio, sottolineando l'impegno finanziario della provincia per l'ammodernamento della viabilità di accesso all'aeroporto. "Oggi è una giornata storica per noi e il nostro territorio," ha affermato Alfieri, "questa operazione sarà uno straordinario volano per lo sviluppo turistico della nostra provincia e di tutta la regione."

Dal canto suo, il deputato Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit, ha parlato della riapertura dell'aeroporto come di una "pietra miliare del percorso di rilancio della provincia salernitana e della Campania". Ha inoltre evidenziato i piani futuri che includono la realizzazione della metropolitana Salerno Arechi - Pontecagnano Aeroporto, considerata essenziale per integrare lo scalo nel tessuto del trasporto regionale.

"L'apertura dell'aeroporto sarà fondamentale anche per il turismo del nostro territorio e per i futuri studenti coinvolti nei programmi Erasmus e negli scambi interculturali. La maggiore accessibilità e connessione internazionale contribuiranno a rendere Baronissi una meta ancora più attraente e dinamica, capace di accogliere visitatori e studiosi da ogni parte del mondo. In qualità di Sindaca di Baronissi, sono profondamente orgogliosa di questo traguardo e fiduciosa nelle immense possibilità che si aprono davanti a noi. Insieme, possiamo guardare al futuro con ottimismo e determinazione, certi che questo nuovo capitolo porterà prosperità e benessere alla nostra comunità". A dirlo è la sindaca del Comune di Baronissi Anna Petta.

L'inaugurazione dello scalo ha anche sollevato questioni di accessibilità, con il Movimento Italiano Disabili (M.I.D.) che ha lanciato un appello al Presidente della Regione per garantire l'accessibilità completa delle strutture aeroportuali alle persone con disabilità. "Garantire il trasporto pubblico anche aereo facile e fruibile a tutti abbattendo le barriere architettoniche è dovere soprattutto morale," ha dichiarato Giovanni Esposito, rappresentante del M.I.D.