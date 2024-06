Aeroporto, De Luca: "Oramai ci siamo, abbiamo invitato anche Salvini"

"Credo che ormai ci siamo. Credo che ci siano tutte le condizioni per far decollare l'aeroporto di Salerno". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito all'imminente apertura dello scalo Salerno-Costa d'Amalfi a margine dell'inaugurazione Centro oculistico sociale realizzato dalla sezione di Salerno dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti. "Abbiamo lavorato, su sollecitazione del presidente del Consorzio, Roberto Barbieri, per risolvere un ultimo problema, quello della vigilanza e l'impiego dei vigili del fuoco dentro la struttura. Proprio ieri, nel confronto con il ministero delle Infrastrutture, c'è stato detto che sono impegnati anche a livello ministeriale a concludere rapidamente tutto l'iter amministrativo. Abbiamo colto l'occasione - ha aggiunto a margine di un appuntamento a Salerno - anche per invitare il ministro Salvini l'11 luglio quando dovrebbe essere previsto il primo volo e il sottosegretario, il mio amico, leghista ma comunque mio amico, Durigon. Ci ha seguito in questi ultimi giorni per risolvere questo piccolo problema che avevamo". "Per noi Regione - ha concluso De Luca - significa tutta un'altra serie di investimenti perché dobbiamo finanziare il prolungamento della metropolitana fino all'aeroporto e realizzare una serie di interventi di viabilità e di parcheggio intorno alla struttura. Sono cose ampiamente previste, un passo alla volta, l'importante che l'infrastruttura sia stata completata e possa avviare la propria attività".