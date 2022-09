Piero De Luca e Bonavitacola all'aeroporto, l'ira del M5S: "Solo passerelle elettorali"

Esplode la polemica dopo il sopralluogo di Piero De Luca e Fulvio Bonavitacola, candidati del Pd, all’aeroporto Costa d’Amalfi. Con loro anche il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara.

La polemica

Va all’attacco il capogruppo regionale del M5S Michele Cammarano: “Questa mattina abbiamo assistito all’ennesima passerella elettorale da parte di rappresentanti istituzionali che si appropriano dei risultati del Movimento 5 stelle e li fanno loro. Dopo anni di inconcludenze riconducibili alla politica locale e regionale, è necessario ribadire il lavoro dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e dell’ex Ministro dei trasporti Danilo Toninelli. Grazie a loro è stata possibile la firma del decreto interministeriale determinate per lo sblocco delle procedure di finanziamento dello scalo salernitano. Con il nostro Governo sono bastati meno di 12 mesi per dare nuova vita ad un progetto che aveva visto spreco di denaro pubblico e nessun beneficio per i cittadini”. “La speculazione elettorale in corso da parte del Partito Democratico oltre ad essere paradossale è poco credibile - conclude Cammarano - dal momento che parliamo di classi dirigenti che governano questo territorio da decenni, senza alcun risultato concreto”.